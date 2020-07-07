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В Абхазии отвергли предложение партии Прилепина по поводу присоединения к России

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В МИД Абхазии негативно отнеслись к предложению политической партии "За правду", председателем которой является российский писатель Захар Прилепин, о проведении референдума по вопросу присоединения частично признанной республики к РФ.

"Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами", - говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитического ведомства республики в ответ на опубликованную в российских СМИ программу партии.

В программе предлагается путем проведения референдума принять решение о присоединении Абхазии и Южной Осетии к России. МИД Абхазии призвал политических и общественных деятелей "внимательнее изучать специфику и политический статус государств, в отношении которых официально озвучиваются те или иные намерения".

"Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю граждан Республики Абхазия", - подчеркнули в ведомстве.

В Сухуме также напомнили о признании РФ независимости Абхазии в 2008 году. "Россия оказывает содействие в становлении Республики Абхазия в качестве независимого государства, укреплению ее международных позиций и социально-экономическому восстановлению, - говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, парламент Абхазии также выступил с заявлением, в котором указывается, что "отношения между Абхазией и Российской Федерацией основываются на взаимном признании государственной независимости и подписанных после установления дипломатических отношений договоров и соглашений".

"Абхазия заинтересована в наращивании полноформатного равноправного сотрудничества со своим стратегическим партнером и союзником - Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

Абхазия Захар Прилепин За правду

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