В Абхазии не исключили присоединения к Союзу России и Белоруссии

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Абхазия может войти в Союзное государство России и Белоруссии, это полностью соответствует коренным интересам народа республики, заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Министра цитирует медиа-центр МИД Абхазии.

По словам Ардзинбы, представители Абхазии активно изучают опыт построения Союзного государства и взаимодействия России и Белоруссии в разных сферах.

"Мы за соблюдение принципа суверенного равенства государств, когда в межгосударственных объединениях уважают страны, уважают их самобытность, их культурный код. Поэтому мы хотим быть вместе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь", - отметил глава МИД.

Касаясь возможного признания Минском независимости Абхазии, Ардзинба сказал, что фундамент для этого уже создается.

"Мы создаем фундамент для того, чтобы это решение было принято, признание само по себе возникнуть не может, признание нужно подготовить. Нужно сформулировать принципы нашей совместной работы и нужно начать реализацию торгово-экономических и культурно-гуманитарных проектов, чем мы сейчас и занимаемся совместно с нашими белорусскими коллегами", - подчеркнул министр.

По его словам, "поставки абхазских товаров в Белоруссию уже осуществляются, и сейчас стороны реализуют разные проекты сотрудничества". В настоящее время обсуждается и строительство белорусской стороной крупного санаторно-курортного комплекса в Очамчирском районе Абхазии, добавил Ардзинба.

Он сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в Белоруссию большой правительственной делегации Абхазии, которая намерена обсудить с белорусской стороной вопросы сотрудничества в различных отраслях.

В феврале 2023 года секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба назвал вбросами информацию СМИ о возможном вхождении республики в состав России.

"У нас есть Конституция, которая просто не позволяет обсуждать вообще эту тему. Это уголовно наказуемая ответственность за постановку таких вопросов вообще. Поэтому это нереально", - заявил он тогда, но добавил, что на уровне экспертов могут обсуждаться вопросы нового евразийского союза.