Вице-президент США подтвердил намерение администрации запретить TikTok

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс подтвердил жесткий подход американской администрации к китайским высокотехнологичным компаниям и их продукции.

Пенс, ссылаясь на позицию Вашингтона в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei, сказал, что президент Дональд Трамп ясно дал понять, что его администрация будет защищать интересы США от "компрометации со стороны Китайской коммунистической партии".

"Таким образом, в отношении тех структур, будь то Huawei и, возможно, даже TikTok, которые представляют угрозу для частной жизни и безопасности страны, мы будем продолжать занимать твердую позицию", - сказал Пенс в интервью телеканалу Fox News.

Американские законодатели выразили озабоченность вопросами национальной безопасности в связи с обработкой данных пользователей TikTok, заявив, что китайские законы требуют от всех отечественных компаний "поддерживать и сотрудничать с разведкой, контролируемой Китайской коммунистической партией".

Ранее о намерении закрыть TikTok в США заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Что касается китайских приложений для мобильных телефонов, я могу вас заверить, что США примут меры в отношении этого. Я не хочу опережать президента, но это мы сейчас рассматриваем", - заявил Помпео в интервью Fox News накануне.

Отвечая на вопрос ведущей Лоры Ингрэм о том, стоит ли использовать приложение TikTok в настоящее время, госсекретарь ответил: "Только в том случае, если вы хотите, чтобы ваша личная информация попала в руки Коммунистической партии Китая".

Между тем руководство TikTok утверждает, что приложение "не находится под влиянием каких-либо иностранных государств и властей Китая", информационные центры компании находятся за пределами КНР, и "никакая информация не зависит от законодательства Китая".

TikTok - социальная сеть, которая позволяет снимать музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Платформа уже стала лидером на китайском рынке и пользуется популярность во многих странах мира, в том числе в США.