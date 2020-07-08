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57 человек погибли, 17 пропали без вести из-за сильных ливней в Японии

57 человек погибли, 17 пропали без вести из-за сильных ливней в Японии
Фото: Reuters

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В результате ливней, вызвавших наводнение и оползни на юго-западе Японии, погибли 57 человек.

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Сильный дождь обрушился на остров Кюсю на юго-западе Японии. В префектуре Оита вышли из берегов две реки.

Властям еще предстоит оценить ущерб в некоторых районах. Спасатели планируют продолжить поиски пропавших в среду.

Между тем, метеорологи предупреждают о наводнениях и оползнях в центральной и западной частях Японии.

Японское метеорологическое агентство выпустило экстренное предупреждение о сильном дожде в некоторых районах префектур Гифу и Нагано. Отмечается, что в этих районах зафиксированы осадки, которых не было уже несколько десятилетий.

В префектурах Киото и Нагано объявлена эвакуация для 145,6 тыс. человек. Еще 131 тыс. человек в префектурах Мияги, Фукусима, Нагано, Киото, Осака, Сига получили рекомендации для эвакуации.

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