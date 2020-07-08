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Космический грузовик "Прогресс" в среду покинет МКС и будет затоплен в Тихом океане

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-13" готовят к расстыковке с Международной космической станцией (МКС), чтобы затем затопить в Тихом океане, сообщает "Роскосмос".

"В соответствии с программой полета МКС планируется завершение миссии транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13". На борту МКС российские члены экипажа 63-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер - завершают приготовления "грузовика" к расстыковке, которая запланирована на среду, 8 июля 2020 года, в 21:22 по московскому времени", - сказали в госкорпорации.

Согласно расчетам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), двигательная установка грузового корабля будет включена на торможение в 00:31:42 по московскому времени 9 июля, спустя четыре минуты она завершит работу, и корабль продолжит снижение.

В соответствии с расчетными данными специалистов ЦУП в 01:05 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-13" войдет в атмосферу Земли. Несгораемые элементы корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Отправка следующего космического грузовика "Прогресс МС-15" запланирована на 23 июля с Байконура. Он доставит экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлива, воды и газов, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения по программе 76-й миссии снабжения МКС.

МКС Прогресс МС-13 Прогресс Тихий океан

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