Приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ" затопят в Тихом океане

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Приборно-агрегатный отсек корабля-модуля "Прогресс М-УМ" в четверг ночью расстыкуется с Международной космической станцией (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

По данным госкорпорации "Роскосмос", 23 декабря в 02:03 мск приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ" отстыкуется от модуля "Причал" российского сегмента МКС.

В соответствии с расчетными данными специалистов ЦУП в 07:22 мск приборно-агрегатный отсек войдет в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля пройдет в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 2460 км от города Веллингтон и 7030 км от города Сантьяго.

Корабль-модуль "Прогресс М-УМ" представляет собой сборку узлового модуля "Причал" с приборно-агрегатным отсеком посредством вновь разработанного переходного отсека.

26 ноября корабль "Прогресс М-УМ", в составе которого на МКС прибыл новый модуль "Причал", пристыковался к модулю "Наука".

Модуль "Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в "Роскосмосе", дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет стыковки к модулю транспортных систем.

Как сообщали в ракетно-космической корпорации "Энергия", первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года. Это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.