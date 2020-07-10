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Facebook устранил ошибку, которая привела к масштабному сбою iOS-приложений

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Facebook устранила неисправность в работе инструмента Facebook SDK, который интегрируется во многие приложения для анализа данных пользователей, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Ошибка была связана с изменениями в исходном коде.

В результате этого пользователи по всему миру столкнулись с ограничением доступа к популярным iOS-приложениям – TikTok, Tinder, Viber и другим.

Помимо жалоб на сбои в работе глобальных сервисов, российские пользователи сообщали о недоступности iOS-приложений ряда сервисов "Яндекса". Служба поддержки компании также указывала на сбой инструмента Facebook, однако проблема была быстро устранена.

Facebook TikTok Tinder Viber

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