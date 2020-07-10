Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
на 10.07В России 713 936+6 635В мире 12 268 518+227 038

Пользователи iOS заметили сбои в работе TikTok и Tinder

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе популярных приложений для iOS, таких как TikTok, Tinder и Viber, следует из данных портала DownDetector и жалоб пользователей в соцсетях.

По данным издания The Verge, проблема может быть связана со сбоем в работе Facebook SDK - инструмента, интегрированного в приложения для анализа и сбора данных пользователей.

Пресс-служба Facebook подтвердила "Интерфаксу", что ряд приложений оказались затронуты неисправностью инструмента. "Мы работаем над тем, чтобы максимально оперативно устранить проблему" - сообщил представитель компании.

Помимо жалоб на сбои в работе глобальных сервисов, российские пользователи жалуются на недоступность iOS-приложений ряда сервисов "Яндекса". Служба поддержки компании также указывала на сбои инструмента Facebook, однако проблема уже устранена.

Facebook TikTok Tinder Viber

Новости

Президент Турции подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Госсовет Турции вернул статус мечети собору Святой Софии в Стамбуле

Госсовет Турции вернул статус мечети собору Святой Софии в Стамбуле

Нидерланды решили подать иск в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением МН17

Нидерланды решили подать иск в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением МН17
Пандемия коронавируса

Гонконг закроет все школы из-за новой вспышки коронавируса

Гонконг закроет все школы из-за новой вспышки коронавируса
Пандемия коронавируса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 554 тысяч, число заболевших - более 12,26 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июля

Помпео заявил, что США не согласны с критикой ООН по убийству Сулеймани

Помпео заявил, что США не согласны с критикой ООН по убийству Сулеймани

СМИ сообщили об отключении электричества на западе Тегерана из-за взрыва

Временный президент Боливии Аньес заразилась коронавирусом

Временный президент Боливии Аньес заразилась коронавирусом

В городах Сербии возобновились антикарантинные протесты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');