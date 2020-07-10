Пользователи iOS заметили сбои в работе TikTok и Tinder

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе популярных приложений для iOS, таких как TikTok, Tinder и Viber, следует из данных портала DownDetector и жалоб пользователей в соцсетях.

По данным издания The Verge, проблема может быть связана со сбоем в работе Facebook SDK - инструмента, интегрированного в приложения для анализа и сбора данных пользователей.

Пресс-служба Facebook подтвердила "Интерфаксу", что ряд приложений оказались затронуты неисправностью инструмента. "Мы работаем над тем, чтобы максимально оперативно устранить проблему" - сообщил представитель компании.

Помимо жалоб на сбои в работе глобальных сервисов, российские пользователи жалуются на недоступность iOS-приложений ряда сервисов "Яндекса". Служба поддержки компании также указывала на сбои инструмента Facebook, однако проблема уже устранена.