Вооруженное столкновение произошло на границе Армении и Азербайджана

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вооруженное столкновение произошло днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила "Интерфаксу", что "вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы Армении на Тавушском направлении".

Со своей стороны в пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили о нарушении армянской стороной режима прекращения огня, отмечают, что обе стороны понесли потери.

"В результате принятых ответных мер во время боя двое азербайджанских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В Армении о потерях не сообщают.

"Сегодня в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе", - сказала Шушан Степанян.

В азербайджанском военном ведомстве подчеркивают, что подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу позиции Азербайжана из артиллерийских установок.