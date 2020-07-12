Баку обвинил Армению в попытке вовлечь в конфликт двух стран другие государства

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ереван пытается вовлечь в армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт третьи государства, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении МИД страны говорится, что "12 июля вооруженные силы Армении, применив артиллерийское оружие, предприняли попытку захвата позиций ВС Азербайджана в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы".

В ходе боя двое военнослужащих ВС Азербайджана погибли, пятеро получили ранения.

В МИД Азербайджана считают, что такими провокационными действиями Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт третьи государства.

В свою очередь в Ереване ранее заявили, что это вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы Армении на Тавушском направлении.

"После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, с армянской стороны потерь нет.