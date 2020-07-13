Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:38Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

Госдеп поддержал стремление стран Юго-Восточной Азии защищать свои ресурсы в Южно-Китайском море

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - США поддерживают своих партнеров в Юго-Восточной Азии в их стремлении защитить свои права на природные ресурсы в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом, говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в понедельник.

"Мы поддерживаем международное сообщество в защите свободы мореходства и уважения к суверенитету стран, а также отвергаем любые попытки навязать позицию "кто силен, то и прав" в отношении Южно-Китайского моря или в регионе", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты выступают за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

"Мы хотим донести: претензии Пекина на природные ресурсы на большей части территории Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, как и их кампания запугивания, чтобы их контролировать", - отмечается в нем.

В заявлении подчеркивается, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство", и этот подход очевиден для США уже давно.

"В 2010 году тогдашний министр иностранных дел КНР Ян Цзечи сказал своим коллегам по странам АСЕАН, что "Китай - большая страна, а другие страны - маленькие страны, и это просто факт". Хищному мировоззрению КНР нет места в 21 веке", - отмечается в заявлении Госдепартамента США.

"КНР не имеет правовых оснований для одностороннего навязывания своей воли региону", - подчеркивается в нем.

Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что китайско-американские отношения переживают самый сложный период с момента установления дипсвязей.

Пекин ранее в понедельник объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района.

По данным китайского МИД, санкции будут применены к сенаторам Марко Рубио, Тэду Крузу, и конгрессмену Крису Смиту, а также к послу США по религиозным свободам Сэму Браунбэку.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео объявил о внесении в санкционный список госдепа США трех высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, поскольку Вашингтон считает их ответственными за репрессивную политику Пекина в отношении уйгурского населения страны.

В июне Трамп подписал разработанный и принятый Конгрессом законопроект "О политике в области прав уйгуров 2020", который предусматривает возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

В связи с принятием этого закона Китай заявил Вашингтону решительный протест.

США Китай Юго-Восточная Азия

Новости

Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка

Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка

Трамп заявил, что в России удивились бы статистике при таком же интенсивном тестировании на COVID-19, как в США

Взрыв произошел на объекте по производству СПГ на северо-востоке Ирана

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Пандемия коронавируса

ВОЗ сочла невозможным в обозримом будущем вернуться "к нормальной жизни" после COVID-19

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию

Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию

Берлин начал переговоры со странами ЕС о санкциях против РФ в связи с кибератакой

Общественники заявили о первом в истории общемировом перерыве в учебе школьников и студентов

Анджей Дуда выиграл президентские выборы в Польше

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');