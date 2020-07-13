Госдеп поддержал стремление стран Юго-Восточной Азии защищать свои ресурсы в Южно-Китайском море

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - США поддерживают своих партнеров в Юго-Восточной Азии в их стремлении защитить свои права на природные ресурсы в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом, говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в понедельник.

"Мы поддерживаем международное сообщество в защите свободы мореходства и уважения к суверенитету стран, а также отвергаем любые попытки навязать позицию "кто силен, то и прав" в отношении Южно-Китайского моря или в регионе", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты выступают за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

"Мы хотим донести: претензии Пекина на природные ресурсы на большей части территории Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, как и их кампания запугивания, чтобы их контролировать", - отмечается в нем.

В заявлении подчеркивается, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство", и этот подход очевиден для США уже давно.

"В 2010 году тогдашний министр иностранных дел КНР Ян Цзечи сказал своим коллегам по странам АСЕАН, что "Китай - большая страна, а другие страны - маленькие страны, и это просто факт". Хищному мировоззрению КНР нет места в 21 веке", - отмечается в заявлении Госдепартамента США.

"КНР не имеет правовых оснований для одностороннего навязывания своей воли региону", - подчеркивается в нем.

Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что китайско-американские отношения переживают самый сложный период с момента установления дипсвязей.

Пекин ранее в понедельник объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района.

По данным китайского МИД, санкции будут применены к сенаторам Марко Рубио, Тэду Крузу, и конгрессмену Крису Смиту, а также к послу США по религиозным свободам Сэму Браунбэку.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео объявил о внесении в санкционный список госдепа США трех высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, поскольку Вашингтон считает их ответственными за репрессивную политику Пекина в отношении уйгурского населения страны.

В июне Трамп подписал разработанный и принятый Конгрессом законопроект "О политике в области прав уйгуров 2020", который предусматривает возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

В связи с принятием этого закона Китай заявил Вашингтону решительный протест.