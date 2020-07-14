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Кандидат в президенты Белоруссии заявила о "российском следе" в белорусских выборах

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Претендент на пост президента Белоруссии, экс-депутат республиканского парламента Анна Канопацкая заявила, что видит "руку Москвы" в ходе приближающихся выборов.

"Я в активной политической деятельности уже давно, я вижу те технологии, которые используются. Я вижу и знаю, какое на меня было оказано прямое давление со стороны Москвы, и поэтому я могу говорить об этом настолько уверенно", - заявила Канопацкая перед процедурой регистрации кандидатов в президенты в белорусском ЦИК во вторник.

По ее словам, "я не торгую суверенитетом страны и это четко показала, будучи оппозиционным депутатом Палаты представителей (нижняя палата белорусского парламента - ИФ) и объединяясь с теми силами, которые ставят независимость превыше всего".

Претендент также заявила о своей готовности объединиться к кем-то из потенциальных кандидатов в президенты. Между тем, она не назвала предполагаемого фаворита. "Я готова объединяться с любым из кандидатов, с кем у нас совпадают взгляды, но на данном этапе я не вижу никого, с кем можно было бы объединиться", - заявила Канопацкая.

"Я вижу, что все они (альтернативные претенденты - ИФ) подвержены влиянию российских кукловодов", - считает белорусский политик. Под российскими кукловодами "я имею ввиду людей, которые сидят в Москве", добавила Канопацкая.

Она также заявила, что является единственным кандидатом на грядущих выборах в Белоруссии, "который проводит кампанию за свои деньги".

"Я единственная, кто выступает за денонсацию договора (о Союзном государстве - ИФ) с Россией. Этот договор нарушает не только суверенитет и Конституцию Беларуси, но и Конституцию Российской Федерации", - подчеркнула претендент.

Как сообщалось, во вторник в Центризбиркоме Белоруссии проходит регистрация кандидатов в президенты страны.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.

Белоруссия Анна Канопацкая

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