Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии принято решение о назначении выборов президента республики на 9 августа.

Об этом агентству "Интерфакс" сообщил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных по итогам заседания.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов президента в республике нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками. Президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Предыдущие президентские выборы в Белоруссии состоялись 11 октября 2015 года. Явка избирателей на президентских выборах составила 86,75 %. Победил Лукашенко, набравший 83,5% голосов. Он остается президентом Белоруссии с 1994 года.