Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

В Азербайджане заявили об уничтожении до 100 армянских военных

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе на товузском направлении продолжались бои, армянская сторона понесла потери в живой силе и технике, сообщило Минобороны Азербайджана.

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника и командный пункт противника.

Кроме того, он сообщил о гибели двух высокопоставленных офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении - генерал-майора Полада Хашимова, полковника Ильгара Мирзеева и еще пяти человек, в том числе двух офицеров. Замминистра добавил, что сейчас боевые действия продолжаются.

12 июля Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской обстреляли азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

Вместе с тем в Минобороны Армении "Интерфаксу" сообщили, что днем в воскресенье военнослужащие Азербайджана сначала попытались на автомобиле УАЗ нарушить границу, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. Там отметили, что с армянской стороны потерь нет.

При этом в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.

13 июля военные ведомства Армении и Азербайджана также сообщали о периодических обстрелах на границе. 14 июля в Минобороны Азербайджана заявили о новых обстрелах приграничных азербайджанских сел с армянской стороны. Со своей стороны в армянском Минобороны заявили об обстреле беспилотниками города Берд на северо-востоке Армении.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

Сейчас переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Армения Азербайджан

Новости

ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты

ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты
Военная операция России в Сирии

В Идлибе при взрыве придорожного фугаса были ранены росийские военные

В США возобновят исполнение смертных приговоров за преступления федерального уровня

Что случилось этой ночью: вторник, 14 июля

Президент Бразилии вернется к работе, когда получит отрицательный тест на COVID-19

Помпео и Лавров обсудили встречу лидеров стран "пятерки" для празднования 75-летия образования ООН

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка

Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка

Трамп заявил, что в России удивились бы данным по COVID-19 при тестировании на уровне США

Взрыв произошел на объекте по производству СПГ на северо-востоке Ирана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');