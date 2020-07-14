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Еще двое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Двое армянских военнослужащих погибли в результате боев на границе Армении и Азербайджана, сообщило Минобороны Армении.

"В результате огня со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получили срочные военнослужащие - младшие сержанты Смбат Габриелян и Гриша Вирабян", - сообщает армянское военное ведомство.

Ранее во вторник Минобороны Армении сообщило о гибели двух офицеров ВС.

13 июля военные ведомства Армении и Азербайджана также сообщали о периодических обстрелах на границе.

Армения Азербайджан

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