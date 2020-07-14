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Эпидемиолог констатировал значительное ухудшение ситуации с COVID-19 в Сербии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Крайне сложная эпидемиологическая ситуация в связи с COVID-19 складывается в Сербии, сообщил во вторник в эфире сербской телерадиокомпании РТС эпидемиолог и сотрудник Кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Предраг Кон.

"На данный момент у нас нет достоверных данных о том, что ситуация улучшается. Экипажи скорой помощи и сотрудники центров для COVID-больных, где установлены аппараты ИВЛ, работают на пределе сил, многие люди, у которых выявлено заражение, имеют респираторные проблемы", - отметил эпидемиолог.

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По его словам, в Белграде "пробит эпидемиологический порог", сложная ситуация складывается в городах Шапац, Пирот, Крагуевац. Так, в Шапаце планируют открыть пять больниц для лечения больных с COVID-19.

Накануне, 13 июля, глава правительства Сербии Ана Брнабич сообщила, что "на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 154 пациента" - это самый высокий показатель с момента начала эпидемии. До этого самым сложным днем для сербских врачей стало 14 апреля, когда на аппаратах ИВЛ находились 146 человек.

По ее словам, сейчас 49 аппаратов ИВЛ распределяют по региональным медицинским центрам страны.

С начала эпидемии COVID-19 в Сербии подтверждено 18,6 тыс. случаев заражения, 405 пациентов скончались, 13,9 тыс. вылечились.

Протесты против карантинных мер в Сербии

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Хроника 09 января – 14 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Сербия Коронавирус Предраг Кон Ана Брнабич

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