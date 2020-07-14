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Суд в Берлине согласился отпустить российского диджея под залог в 20 тыс. евро

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Суд в Берлине принял решение о возможности освобождения под залог в 20 тысяч евро диджея Дениса Казначеева, который арестован в ФРГ по запросу США в рамках дела о кибермошенничестве, сообщил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Мною получена информация, что немецким судом предварительно одобрено освобождение под залог на время проведения предварительного следствия в Берлине Дениса Казначеева, и в случае своевременного внесения залога и предоставления документов он сможет дожидаться решения суда об экстрадиции по месту временного жительства", - сказал Мельников.

При этом, по словам Мельникова, пока Казначеев остается в изоляторе. "Ему по-прежнему грозит экстрадиция в США по абсурдному обвинению. Предстоит еще долгая работа для его освобождения и возвращения домой. Его родственники и друзья организовали сбор финансовой помощи для оплаты залога и услуг адвокатов", - сказал Мельников.

Казначеев был арестован в Берлине 8 июня по запросу США. Штаты запросили его экстрадицию.

Диджея подозревают в отмывании денег через "даркнет".

Денис Казначеев

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