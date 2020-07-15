В Германии отпустили под залог российского диджея, арестованного по запросу США

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российский диджей Денис Казначеев, который был арестован в ФРГ по запросу США в рамках дела о кибермошенничестве, вышел из СИЗО под залог в 20 тыс. евро, сообщил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"В настоящий момент Казначеев вышел на свободу после внесения залога. Однако ему придется отмечаться в полиции и ему по-прежнему грозит экстрадиция", - сказал Мельников "Интерфаксу".

По словам правозащитника, Казначеев вины не признает и утверждает, что не совершал вменяемых ему преступлений. Мельников заявил, что "крайне важно добиться его освобождения", и сообщил, что "организован сбор средств на его защиту".

Накануне он сообщал, что суд в Берлине принял решение о возможности отпустить Казначеева под залог в 20 тыс. евро, но тот пока остается в СИЗО.

Казначеев был арестован в Берлине 8 июня по запросу США. Вашингтон запросил его экстрадицию. Диджея подозревают в отмывании денег через даркнет.