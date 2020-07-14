Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

Самолет британских ВВС провел шестичасовую разведку у западных границ РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1 во вторник совершил очередной многочасовой полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский разведчик с бортовым номером ZJ692 и позывным RRR7303, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши, над Балтикой, а также небе Литвы.

По имеющимся данным, всего британский разведчик провел вблизи рубежей России более шести часов. Он выполнял задание на удалении примерно 65-80 км от границ Калининградской области и на высоте более 12,5 тыс. метров.

Самолет Королевских ВВС также совершил два пролета вдоль западной границы Белоруссии.

Согласно открытым данным, основной задачей самолета данного типа является сбор информации о целях противника и передача её оперативным структурам командования вооруженных сил в реальном режиме времени. Самолеты оснащены радарным оборудованием Astor, которое позволяет следить за перемещениями противника на большой территории и засекать как стационарные, так и подвижные цели.

Это уже второй полет данного британского разведчика у западных границ России за последние пять дней.

Кроме того, во вторник у побережья Калининградской области над международными водами Балтийского моря выполнял задание шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Как сообщал "Интерфакс", во вторник также патрульный противолодочный самолет ВМС США США P-8A Poseidon и стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W провели многочасовую разведку вблизи Черноморских границ России.

Великобритания РФ

Новости по теме

Новости

Белоруссия и РФ подписали соглашение об условиях поставки нефти

Пандемия коронавируса

30 больных коронавирусом умерли в Байконуре

30 больных коронавирусом умерли в Байконуре

В центре Парижа произошли столкновения протестующих с полицией

Пандемия коронавируса

На президента Киргизии подали заявление в прокуратуру из-за ситуации с COVID-19

На президента Киргизии подали заявление в прокуратуру из-за ситуации с COVID-19

Еще двое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном

Взлетная палуба обрушилась на горящем третий день десантном корабле США

Взлетная палуба обрушилась на горящем третий день десантном корабле США

Хорватия открыла границы для россиян

Хорватия открыла границы для россиян

Великобритания запретила Huawei создавать в стране сети 5G до 2027 года

Великобритания запретила Huawei создавать в стране сети 5G до 2027 года

Франция посвятила День взятия Бастилии медикам, борющимся с COVID-19

Франция посвятила День взятия Бастилии медикам, борющимся с COVID-19

Меркель в "баварском Версале" провела переговоры с возможным преемником

Меркель в "баварском Версале" провела переговоры с возможным преемником
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');