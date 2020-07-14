Самолет британских ВВС провел шестичасовую разведку у западных границ РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1 во вторник совершил очередной многочасовой полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский разведчик с бортовым номером ZJ692 и позывным RRR7303, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши, над Балтикой, а также небе Литвы.

По имеющимся данным, всего британский разведчик провел вблизи рубежей России более шести часов. Он выполнял задание на удалении примерно 65-80 км от границ Калининградской области и на высоте более 12,5 тыс. метров.

Самолет Королевских ВВС также совершил два пролета вдоль западной границы Белоруссии.

Согласно открытым данным, основной задачей самолета данного типа является сбор информации о целях противника и передача её оперативным структурам командования вооруженных сил в реальном режиме времени. Самолеты оснащены радарным оборудованием Astor, которое позволяет следить за перемещениями противника на большой территории и засекать как стационарные, так и подвижные цели.

Это уже второй полет данного британского разведчика у западных границ России за последние пять дней.

Кроме того, во вторник у побережья Калининградской области над международными водами Балтийского моря выполнял задание шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Как сообщал "Интерфакс", во вторник также патрульный противолодочный самолет ВМС США США P-8A Poseidon и стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W провели многочасовую разведку вблизи Черноморских границ России.