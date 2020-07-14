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Истребители РФ перехватили самолеты-разведчики НАТО над Черным и Баренцевым морями

Истребители РФ перехватили самолеты-разведчики НАТО над Черным и Баренцевым морями
Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Истребители Южного военного округа во вторник перехватили самолеты-разведчики США и Норвегии (страны НАТО) над Черным и Баренцевым морями, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации, были идентифицированы как разведывательные самолеты: Р-3С "Орион" ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотный летательный аппарат MQ-9А "Рипер" ВВС США (над Черным морем)", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что "российские истребители сопроводили самолеты-разведчики и беспилотный летательный аппарат на безопасном расстоянии". "Нарушения государственной границы РФ допущено не было", - сказано в пресс-релизе.

После того, как иностранные самолеты и дрон удались от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродромы базирования, отмечается в сообщении.

По данным военных, во вторник, 14 июля, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваториями Баренцева и Черного морей были обнаружены воздушные цели, летящие в направлении границы РФ.

"Для идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного Флота и Южного военного округа", - говорится в сообщении.

Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сказано в пресс-релизе.

Южный военный округ США Норвегия НАТО Черное море Баренцево море

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