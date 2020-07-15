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Белоруссия отменила требование о 14-дневном карантине для прибывающих в страну россиян

Белоруссия отменила требование о 14-дневном карантине для прибывающих в страну россиян
Житель Минска в парке
Фото: Reuters

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минздрав Белоруссии исключил Россию из перечня стран, прибывшие из которых граждане обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

"Минздрав Беларуси продолжает актуализацию Перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Сегодня, 15 июля, из перечня дополнительно исключена Российская Федерация", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в среду.

В министерстве обратили внимание на то, что лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Белоруссию.

В республике, по состоянию на 15 июля, зарегистрированы 65 443 подтвержденных случая заражения COVID-19. Прирост за сутки составил 174 случая против 155 за предыдущие 24 часа. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 480 (на 14 июля - 474) пациентов с рядом хронических заболеваний с COVID-19.

Хроника 09 января – 15 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Белоруссия Коронавирус

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