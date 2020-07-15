США не будут немедленно вводить новые санкции против "Северного потока 2"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Распространение на "Северный поток 2" ряда положений из закона CAATSA не означает немедленного введения санкций, подтвердили в Госдепе США.

"Госдепартамент на данном этапе не вводит санкции в рамках раздела 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер в соответствии с данным разделом, то мы без колебаний введем их", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. Эта трактовка соответствует объяснениям, опубликованным ранее в The Wall Street Journal.

Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил на брифинге, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2". При этом он не уточнил, когда именно это может произойти.

Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

При этом The Wall Street Journal сразу пояснила, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. "Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу", - пишет газета.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Помпео предположил в среду, что "Северный поток 2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.