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Берлин заверил, что его позиция по "Северному потоку 2" не изменится из-за угрозы санкций

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Берлин принял заявления госсекретаря США Майка Помпео по поводу новых санкций в отношении "Северного потока 2" к сведению, но позиция ФРГ по этому вопросу остается неизменной. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель ведомства печати и информации правительства Германии.

Накануне Помпео сообщил на брифинге, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2". При этом он не уточнял, когда именно это может произойти. Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

Однако в Госдепе США уточнили, что распространение на "Северный поток 2" ряда положений из закона CAATSA не означает немедленного введения санкций.

"Госдепартамент на данном этапе не вводит санкции в рамках раздела 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер в соответствии с данным разделом, то мы без колебаний введем их", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

США Германия Госдеп Северный поток 2

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