В ВОЗ заявили о серьезных последствиях сокращения уровня вакцинации детей из-за COVID-19

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детском фонде ООН в среду выразили обеспокоенность в связи со снижением уровня вакцинации детей из-за перебоев с доставками препаратов, вызванных пандемией коронавируса.

"ВОЗ и ЮНИСЕФ предупредили о вызывающем обеспокоенность снижении числа детей, которые получают необходимые для жизни вакцины в мире", - говорится в пресс-релизе двух организаций.

По мнению специалистов, такое сокращение "ставит под угрозу тяжело завоеванный прогресс в распространении широкого диапазона вакцин для еще большего количества детей и подростков".

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что "пандемия поставила под угрозу этот успех" в иммунизации населения планеты. "Страдания и смерть, вызванные нехваткой у детей обычной иммунизации, которых можно было бы избежать, могут иметь более значительные последствия, чем сама пандемия", - указал он.

За время пандемии в мире зарегистрировано 13,5 млн случаев заболевания коронавирусом, 583 тыс. человек скончалось. Еще почти 8 млн человек выздоровели.