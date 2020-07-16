Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:16Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

В США допустили, что примут меры в отношении TikTok и WeChat уже в ближайшие недели

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что администрация рассматривает ряд действий в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других, который могут быть предприняты уже в ближайшие недели.

"Есть ряд чиновников администрации, которые рассматривают риск для национальной безопасности, связанный с TikTok, WeChat и другими приложениями, которые потенциально могут подорвать национальную, особенно в том, что касается сбора информации об американских гражданах иностранным противником", - сказал Медоуз журналистам.

"Я не думаю, что есть какой-то установленный срок для действий, но я думаю, что мы смотрим на недели, а не на месяцы", - добавил он.

Американские законодатели выразили озабоченность вопросами национальной безопасности в связи с обработкой данных пользователей TikTok, заявив, что китайские законы требуют от всех отечественных компаний "поддерживать и сотрудничать с разведкой, контролируемой Китайской коммунистической партией".

Ранее о намерении закрыть TikTok в США заявил госсекретарь Майк Помпео.

TikTok - социальная сеть, которая позволяет снимать музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Платформа уже стала лидером на китайском рынке и пользуется популярность во многих странах мира, в том числе в США.

США TikTok WeChat

Новости

Хакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостей

Хакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостей

США обвинили ЧВК "Вагнер" во ввозе мин в Ливию в обход эмбарго ООН

Счет жены замглавы Минфина РФ Круглова в "Белгазпромбанке" арестован

Счет жены замглавы Минфина РФ Круглова в "Белгазпромбанке" арестован

США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с Пригожиным

США не будут немедленно вводить новые санкции против "Северного потока 2"

США не будут немедленно вводить новые санкции против "Северного потока 2"

Что произошло за день: среда, 15 июля

Пандемия коронавируса

Белоруссия отменила требование о 14-дневном карантине для прибывающих в страну россиян

Белоруссия отменила требование о 14-дневном карантине для прибывающих в страну россиян

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану нет смысла начинать военный конфликт с Арменией

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану нет смысла начинать военный конфликт с Арменией

США ввели визовые ограничения для Huawei и других технологических компаний КНР

Штаб Бабарико подал жалобы в ЦИК Белоруссии и Верховный суд на отказ в регистрации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');