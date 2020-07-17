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США задумались о включении китайской платформы TikTok в "черный список"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Белый дом продолжает изучать возможность включения китайской видеоплатформы TikTok в "черный список", что фактически запретит американцам использовать популярное видеоприложение, сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Эта мера рассматривается как "один из вариантов предотвращения получения Китаем персональных данных через платформу социальных сетей" в целях обеспечения национальной безопасности, отмечет издание.

Оно пишет, что этот шаг серьезно затруднит предоставление TikTok технологий американскими компаниями.

"Ограничения будут касаться программного обеспечения, а это означает, что Apple и другие магазины приложений больше не смогут предоставлять обновления через свои платформы", - считает Financial Times.

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Один из высокопоставленных американских чиновников сказал, что включение платформы в "черный список" юридических лиц "было одним из обсуждаемых подходов". Администрация взвешивает, "как гарантировать, что Китай не сможет получить персональные данные американских граждан".

Чиновник сказал, что Белый дом примет соответствующее решение в течение месяца.

"Мы собираемся послать очень сильный сигнал Китаю", - приводит газета слова своего источника. Он добавил, что американская администрация "осознает, что TikTok популярен в обществе, и поэтому изыскивает способы, как разрешить людям использовать приложение, но таким образом, чтобы они были защищены от утечек в Китай персональных данных".

Госсекретарь США Майк Помпео недавно заявил, что США рассматривают возможность запрета приложения по соображениям безопасности. Президент Дональд Трамп сказал, что он "рассматривает" вопрос о запрете, заявив, что это было бы "возмездием" Китаю за то, как он поступил со вспышкой коронавируса. Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в несвоевременном информировании о появлении вируса, что вызвало пандемию, подчеркивая, что Китай должен нести за это ответственность.

США TikTok

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