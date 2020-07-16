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МИД Польши счел актом дезинформации РФ розыгрыш польского президента пранкером Вованом

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Актом дезинформации российских властей назвали в польском МИД розыгрыш переизбранного президента Польши Анджея Дуды со стороны российского пранкера Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему с поздравлениями по случаю переизбрания от имени генсека ООН Антониу Гутерриша.

"Мы оцениваем это, как акт дезинформации со стороны России, цель которого может состоять в том, чтобы посеять рознь между Польшей и Украиной. На это указывают заданные вопросы", - сообщил в четверг в эфире Польского радио глава МИД Польши Яцек Чапутович.

В 11-минутной беседе, которая выложена на YouTube, Дуда обсудил с Кузнецовым (Вованом), в частности, судьбу памятников солдатам Красной Армии в Польше, различия во взглядах на историю с Россией, отношения с Украиной.

Анджей Дуда одержал победу во втором туре президентских выборов, которые состоялись в Польше в воскресенье, 12 июля. Его кандидатуру поддержали более 51% избирателей, в то время как за его конкурента - представителя оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского - проголосовали почти 49%.

Анджей Дуда Польша Яцек Чапутович Владимир Кузнецов ООН Антониу Гутерриш

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