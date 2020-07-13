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Анджей Дуда выиграл президентские выборы в Польше

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - По итогам обработки 99,97% бюллетеней на президентских выборах в Польше действующий президент Анджей Дуда набирает 51,21% голосов, кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский - 48,79%, сообщил председатель Государственной избирательной комиссии Сыльвестер Марциняк.

По его словам, в комиссии ждут протоколов с еще пяти участков в Польше и с девяти зарубежных - из Брюсселя, Лондона и Манчестера.

Явка составила 68,12%.

Победу Дуды с минимальным отрывом - 51% против 49% - показали и экзит-поллы Ipsos, cообщало агентство PAP. Перед выборами опросы показывали, что у основных соперников шансы примерно равны.

Выборы прошли в два тура. В первом туре 28 июня Дуда получил 43,5% голосов, Тшасковский - 30,46%.

Анджей Дуда занимает пост президента с августа 2015 года. В мае того же года он победил на выборах тогдашнего президента Бронислава Комаровского.

6 августа 2015 года.

Анджей Дуда Польша Рафал Тшасковский Сыльвестер Марциняк

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