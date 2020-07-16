Расчлененное тело главы транспортной компании Gokada нашли в его нью-йоркской квартире

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В фешенебельной квартире на Манхэттена найдено тело венчурного инвестора, главы нигерийской транспортной компании Gokada Фахима Салеха.

Как сообщает CNN, Салеха нашла его сестра, в квартире она обнаружила его расчлененное тело, некоторые части тела были упакованы в пластиковые мешки.

По данным источников телеканала, убийца вошел в здание вместе со своей будущей жертвой и ехал с ним в одном лифте. Уже в квартире он напал на 33-летнего Салеха.

Еще учась в старших классах школы Салех основал сайт PrankDial.com, на котором размещались записанные заранее телефонные розыгрыши. На нем он заработал более $10 млн. Одним из недавних его проектов стала компания Adventure Capital, которая инвестировала в стартапы таких стран, как Колумбия и Бангладеш.