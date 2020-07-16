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Польская оппозиция потребовала признать выборы президента недействительной

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Оппозиция Польши в четверг направила иск в Верховный суд с требованием признать недействительными состоявшиеся в стране выборы президента, на которых победу с небольшим преимуществом одержал действующий глава государства Анджей Дуда, передают европейские СМИ.

"Мы потребовали признать недействительными эти выборы", - заявил журналистам Борис Будка, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа", кандидат от которой проиграл Дуде.

Он также отметил, что выборы не были честными.

Верховный суд Польши должен принять решение по иску до 3 августа.

Дуда одержал победу во втором туре президентских выборов, которые состоялись в Польше в воскресенье. Его кандидатуру поддержали более 51% избирателей, в то время как за его конкурента - представителя оппозиционной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского проголосовали почти 49%.

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