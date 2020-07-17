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США снимают ограничения на въезд в страну для студентов из Европы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Иностранные студенты, приезжающие из Европы, освобождаются от запретов администрации Трампа на поездки в США, введенные во время пандемии коронавируса, говорится в меморандуме, который Госдепартамент направил в Конгресс в четверг.

Согласно ему, студенты из европейских стран, которые уже имеют визы для обучения в США, но которым был закрыт въезд в страну мартовским запретом, смогут приехать на занятия осенью.

Студенты, которые пока не имеют визу, но могут ее получить, также смогут приехать в США.

"Предоставление (этого исключения) будет способствовать экономическому восстановлению после пандемии COVID-19 и укреплению ключевых компонентов наших трансатлантических отношений", - отмечается в заявлении Госдепартамента.

"Мы высоко ценим прозрачность и согласованные усилия наших европейских партнеров и союзников по борьбе с этой пандемией и приветствуем взаимные действия ЕС, направленные на то, чтобы позволить ключевым категориям основных поездок продолжаться", - добавили в ведомстве.

Во вторник власти США по требованию ряда вузов и некоторых законодателей отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были переведены исключительно в онлайн-формат.

В начале июля в Иммиграционной и таможенной службе США (ICE) объявили, что иностранным студентам, получающим высшее образование в США, придется покинуть страну, если их университеты на фоне пандемии COVID-19 перейдут исключительно на онлайн обучение.

При этом, например, иностранные студенты могут перевестись в вузы с офлайн обучением и, таким образом, остаться в США.

Студентам-иностранцам, которые останутся на американской территории, несмотря на то, что их вузы перешли на онлайн-обучение, будет грозить высылка из США.

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