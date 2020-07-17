Прогноз Netflix разочаровал рынок

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix продолжил активно расширять базу подписчиков во II квартале на фоне вынужденной самоизоляции людей по всему миру, однако опасения инвесторов относительно остальной части года вызвали снижение котировок акций.

В отчетном квартале чистая прибыль компании выросла до $720 млн, или $1,59 в расчете на акцию, против $270,7 млн, или $0,60 на акцию, годом ранее.

Выручка подскочила до $6,15 млрд с $4,92 млрд.

Количество новых подписчиков платных сервисов за квартал увеличилось на 10,1 млн, превысив отметку в 10 млн второй квартал подряд, что обусловлено огромным числом людей, вынужденных оставаться дома на фоне пандемии коронавируса. Сама компания ожидала привлечь 7,5 млн клиентов.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $1,82 на акцию при выручке в $6,08 млрд, а количество новых подписчиков - 8,21 млн.

Netflix опубликовала квартальную отчетность после окончания основных торгов в среду. На электронных торгах сразу после ее выхода акции упали в цене более чем на 9%.

В письме акционерам руководство сервиса признало, что рост числа пользователей замедлится во втором полугодии.

Прогноз компании на третий квартал оказался слабее ожиданий рынка. Netflix планирует получить выручку в размере $6,33 млрд, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивают показатель в $6,4 млрд. Количество подписчиков, по оценкам сервиса, вырастет лишь на 2,5 млн, при консенсус-прогнозе на уровне 5,4 млн. Прибыль, согласно прогнозу Netflix, составит $2,09 на акцию при средней оценке экспертов на уровне $2 на акцию.

Netflix также объявила об изменениях в руководящем составе. Тед Сарандос, который работает в компании более 20 лет и отвечает за контент сервиса, назначен одним из генеральных директоров Netflix. Он будет делить эту должность с сооснователем Ридом Хейстингсом.

Капитализация Netflix с начала текущего года выросла на 63%, в то время как фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,5% за этот период.