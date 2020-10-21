Рост числа подписчиков Netflix резко замедлился

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В III квартале крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix зафиксировал чистую прибыль ниже ожиданий экспертов, при этом рост числа подписчиков резко замедлился. В результате котировки компании по итогам дополнительных торгов во вторник упали на 5,7%.

В июле-сентябре чистая прибыль Netflix выросла до $790 млн, или $1,74 в расчете на акцию, против с $665 млн, или $1,47 на акцию, годом ранее, говорится в отчете.

Квартальная выручка сервиса увеличилась до $6,44 млрд с $5,25 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $2,13 на акцию при выручке в $6,39 млрд.

Количество подписчиков платных сервисов Netflix увеличилось за отчетный период всего на 2,2 млн (годом ранее - 6,8 млн) после того, как по итогам каждого из двух предыдущих кварталов прирост превышал 10 млн (в совокупности составив 26 млн - почти столько же, сколько за весь 2019 год). Сама компания планировала привлечь в июле-сентябре 2,5 млн клиентов.

В Netflix замедление прироста назвали ожидаемым. В IV квартале компания прогнозирует рост числа подписчиков на 6 млн, что будет на 31% ниже показателя за октябрь-декабрь прошлого года (8,8 млн). Также Netflix ожидает ослабления темпов увеличения показателя в первом полугодии 2021 года.

Эксперты оценивали прирост в IV квартале в среднем в 6,56 млн.

Руководство Netflix по-прежнему считает, что до конца текущего года количество подписчиков по всему миру превысит отметку 200 млн. Сейчас их больше 195 млн.

Также компания предполагает, что прибыль в четвертом квартале составит $615 млн, или $1,35 в расчете на акцию, а выручка - $6,572 млрд.

Капитализация Netflix с начала текущего года выросла на 62%, в то время как фондовый индекс S&P 500 увеличился на 6,6% за этот период.