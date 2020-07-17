Джонсон выразил надежду на возвращение Великобритании к нормальной жизни к Рождеству

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу выразил надежду, что страна сможет полностью оправиться от эпидемии коронавируса к Рождеству.

"Моя сильная искренняя надежда состоит в том, что мы сможем пересмотреть ограничения и позволить себе более значительное возвращение к нормальному (образу жизни - ИФ) в период с ноября и к Рождеству - по возможности как можно раньше", - сказал премьер на пресс-конференции.

По его словам, уже три недели подряд в сутки фиксируется менее тысячи новых случаев заболевания, также продолжают падать показатели смертности среди инфицированных.

Премьер заявил, что с 1 августа отменяется запрет на работу для большинства предприятий досуга, включая салоны красоты, катки, казино, но ночные клубы пока что будут закрыты.

Также Джонсон выступил в защиту решения властей ввести общенациональный карантин, подчеркнув, что это позволило спасти тысячи жизней и лучше узнать характер заболевания. Теперь, уточнил премьер, местные органы власти получат больше полномочий, чтобы в случае эпидемиологической угрозы самостоятельно закрывать предприятия и отменять мероприятия, а также ограничивать свободу передвижения.

Кроме того, премьер призвал соблюдать меры безопасности - мыть руки, соблюдать дистанцию, надевать маски в транспорте и магазинах.

Премьер добавил, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок обещал проверить на точность собранные данные о смертности от коронавируса.

По данным портала Worldometers, в Великобритании за время пандемии зарегистрировано 292 552 случая заражения коронавирусом. 45 119 инфицированных скончались.