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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:31Заразились
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В Великобритании призвали пересмотреть критерии учета жертв коронавируса

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Результаты исследований, проведенных британским Центром доказательной медицины, указывают на то, что данные по летальным исходам вследствие заражений COVID-19 переоценены.

Пандемия коронавируса

В сообщении, в частности, отмечается, что в список скончавшихся от последствий заражения коронавирусом занесены имена людей, которые переболели задолго до смерти.

"Пациент с положительным результатом (на коронавирус), но успешно выздоровевший и выписанный, все равно в случае смерти заносится в список скончавшихся от COVID-19, даже если у него был сердечный приступ или если он погиб в результате ДТП три месяца спустя", - пишут авторы исследования.

В этом случае, продолжают они, "ни один пациент с COVID-19 на территории Англии не смог даже и поправиться".

"Пришло время для того, чтобы исправить эту статистическую погрешность, которая ведет к переизбытку летальных исходов вследствие COVID-19", - призывают авторы доклада.

По их мнению, смерть вследствие заражения коронавирусом может быть констатирована только пациенту, который скончался спустя 21 день после первого положительного теста.

Между тем, согласно данным Национального статистического управления Великобритании, в период с 3 июля в Англии и Уэльсе скончались на 54 тыс. человек больше, чем в среднем за тот же срок в предыдущие пять лет.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 17 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус

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