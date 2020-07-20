Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в Вашингтоне

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В США один человек погиб, восемь получили ранения в воскресенье вечером в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия).

По данным полиции округа Колумбия, девять человек получили ранения, один из них скончался.

Уточняется, что тяжелые ранения получили пять человек.

Все пострадавшие - взрослые, среди них одна женщина.

Стрельба произошла вечером в воскресенье. Полиция все еще разыскивает возможных подозреваемых.