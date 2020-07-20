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Глава Евросовета подготовит новое предложение лидерам ЕС по антикризисным мерам

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель направит главам государств и правительств стран Евросоюза новое предложение по пакету антикризисного восстановления экономики и бюджету ЕС на 2021-2027 годы.

"Я скоро направлю всем лидерам мое новое предложение. Это предложение - продукт чрезвычайно интенсивной коллективной работы. Мы знаем, что переговоры чрезвычайно сложные", - сказал Мишель в понедельник на экстренно объявленном подходе к прессе на саммите ЕС.

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По его словам, ставка делается на сохранение единства членов Евросоюза, чтобы "Европа была на высоте вызова, вставшего перед нами".

Мишель не уточнил, когда именно он намерен представить это предложение европейским руководителям. Но сам факт данного заявления говорит о том, что изначальные предложения Европейской комиссии, поддержанные и по ходу саммита скорректированные Мишелем, не получили единогласного одобрения участников первой за пандемию коронавируса очной встречи лидеров стран ЕС.

В течение четвертого дня работы саммита назначенное изначально на 16:00 по Брюсселю (17:00 по московскому времени) пленарное заседание Европейского совета неоднократно переносилось. Мишель вел интенсивные консультации с главами государств и правительств, занимавшими порой диаметрально противоположные позиции по его предложению.

Хроника 27 января – 20 июля 2020 годаЭкономический кризис
Евросовет Шарль Мишель ЕС

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