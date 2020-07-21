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Саммит ЕС приблизился к двадцатилетнему рекорду продолжительности

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Саммит лидеров стран Евросоюза приблизился к рекорду продолжительности, установленному 7-11 декабря 2000 года в Ницце.

Сейчас они ведут переговоры по антикризисному плану восстановления экономики и бюджету ЕС на 2021-2027 годы. Этот саммит начался утром минувшей пятницы, 17 июля.

20 лет назад в Ницце главы государств и правительств 15 стран ЕС пять дней согласовывали изменения к договору о Европейском союзе перед его масштабным расширением.

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Тот саммит СМИ характеризовали как нервный. Обострения между его участниками порой угрожали провалом, так как сталкивались диаметрально противоположные взгляды, особенно между малыми и большими государствами "союза пятнадцати". Однако саммит закончился компромиссом и подписанием программных документов Евросоюза.

Европейские журналисты, работавшие на саммите в Ницце, проводят параллели с нынешней встречей в Брюсселе не только в отношении ее продолжительности, но и царящего на ней настроения.

Разные подходы и интересы 27 государств ЕС в том, что касается финансовых предложений по антикризисному восстановлению, разделили участников встречи на "север", "юг" и "восток". Страны условного юга ЕС не желали принимать жестких условий контроля над использованием средств, выдвигавшихся "бережливой четверкой" с "севера" – Австрией, Данией, Нидерландами и Швецией. Венгрия и Польша отвергали увязку финансирования из союзного бюджета с требованиями уважения принципов правового государства. В минувшие выходные дело дошло до ругани между главами государств и правительств.

На рабочем ужине в воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал глав государств и правительств прийти к соглашению. В понедельник вечером он заявил СМИ о том, что "переговоры чрезвычайно сложные". По его словам, ставка этих переговоров в сохранении единства членов Евросоюза, чтобы "Европа была на высоте вызова, вставшего перед нами".

Евросоюз

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