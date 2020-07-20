Косачев понадеялся, что решение Египта по отправке войск в Ливию было лишь мерой психологического воздействия

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия настаивает на том, что конфликт в Ливии не имеет силового решения, это должны понимать и стороны внутри страны, и внешние игроки, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал сообщения о том, что парламент Египта проголосовал за наделение президента страны правом отправить войска в Ливию.

"Любая внешняя военная поддержка одной из сторон будет приводить лишь к усилению внешней же военной поддержки другой. Это должны отчетливо понимать и конфликтующие силы, и все внешние игроки", - сказал Косачев "Интерфаксу" в понедельник.

"Надеюсь, что это все же мера психологического воздействия (речь идёт пока только о возможности), а не предтеча уже состоявшегося решения о направлении войск", - отметил сенатор.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране существует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство в Тобруке,. Последнее поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.

В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

В свою очередь, египетский президент ас-Сиси пообещал ввести войска в Ливию, если силы ПНС попытаются захватить Сирт и Аль-Джуфру.

Ранее в июле базирующийся в Тобруке парламент принял предложение ас-Сиси ввести египетские войска в Ливию.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.