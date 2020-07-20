Парламент Египта наделил президента правом отправить войска в Ливию

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Парламент Египта в понедельник одобрил мандат президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси на отправку контингента египетских военных в Ливию, сообщает местная газета "Аль-Ахрам".

Предложение парламентариями было принято единогласно.

Между тем, как отмечает ливанское издание Daily Star со ссылкой на администрацию египетского лидера, ранее в понедельник президент Египта и его американский коллега Дональд Трамп обсудили по телефону необходимость прекращения огня в Ливии и предотвращения эскалации ситуации.

Также за несколько дней до голосования ас-Сиси встречался в Каире с ливийскими племенными лидерами, которые призвали армию Египта вмешаться в конфликт в Ливии ради безопасности обеих стран.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство в Тобруке, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.

В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал ввести войска в Ливию, если силы ПНС попытаются захватить Сирт и Аль-Джуфру.

Ранее в июле базирующийся в Тобруке парламент принял предложение ас-Сиси ввести египетские войска в Ливию.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.