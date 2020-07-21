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Заложникам в украинском автобусе передали воду

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции отнес воду в автобус с заложниками в Луцке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции.

Переговоры с удерживающим людей злоумышленником продолжаются.

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В свою очередь глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия.

Ранее следователи СБУ начали уголовное производство по статье "террористический акт" УК Украины по факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко".

Утром 21 июля в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с двумя десятками пассажиров, при себе он имеет взрывчатку и оружие. О пострадавших пока неизвестно.

В полиции говорят, что переговоры с ним затруднены тем, что он не выдвигает конкретных требований, а говорит только общие фразы о борьбе с системой и анархии.

Украинские власти заявляли, что злоумышленник является уроженцем России.

Захват заложников в Луцке

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Украина Луцк

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