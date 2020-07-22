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Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде
Фото: Reuters

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Съемочная группа Первого канала подверглась нападению в американском городе Портленд, сообщила пресс-служба канала.

"Группа Юлии Ольховской оказалась на пути у людей в камуфляже, которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Первого канала.

"Ольховскую сильно толкнули, на оператора напали с дубинками. Камеру разбили, у журналистов ушибы и царапины", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что оба сотрудника канала имели при себе пресс-карты. Журналисты находились у местного суда, где снимали репортаж о беспорядках.

В Портленде около двух месяцев продолжаются протесты, связанные с гибелью от рук полиции чернокожего американца Джорджа Флойда. Для предотвращения беспорядков в город были направлены федеральные силы.

Беспорядки в Портленде

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Первый канал США Портленд Юлия Ольховская

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