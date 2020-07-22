Что произошло за день: среда, 22 июля

Первый отчет Мишустина, новая акция в Хабаровске и обвинение Навальному

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Михаил Мишустин выступил в Госдуме со своим первым отчетом о работе правительства за минувший год. Среди прочего, он пообещал туристам до 15 тысяч рублей компенсации за поездки по РФ, а борьбу с бедностью назвал первостепенной задачей правительства. Также Мишустин допустил "нормальный" формат 1 сентября для учащихся, предложил создать нормативную базу для дистанционного образования и выразил надежду на появление осенью российской вакцины от коронавируса.

- В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека (на 20 меньше, чем вчера), умерли 165. В Москве в среду, как сообщает оперативный штаб, выявлено 638 новых случаев COVID-19 за сутки, 19 смертей, в мире - прирост заболевших за сутки составил 205 404 против 243 282 по состоянию на вторник.

- Сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске. Они собрались у здания краевой администрации и прошли колонной по улице Муравьева-Амурского.

- Историк Юрий Дмитриев приговорен к 3,5 годам колонии. Лидер карельского "Мемориала" обвинялся в сексуальном насилии над приемной дочерью.

- Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана. По версии следствия, он опубликовал ролик RT, призывающий принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

- Главный внештатный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября. По его словам, выраженность этого сезонного подъема не будет очень высокой.

- У двух представителей ФК ЦСКА заподозрен коронавирус. Они изолированы от команды и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

- Съемочная группа Первого канала подверглась нападению в Портленде. В городе (и в стране) около двух месяцев продолжаются протесты, связанные с гибелью от рук полиции чернокожего американца Джорджа Флойда.

- Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Закон с 2021 года снижает для российских компаний в сфере IT и микроэлектроники налог на прибыль и вводит пониженные ставки страховых взносов, одновременно уточняя применение нулевого НДС на продажу софта.