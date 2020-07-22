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Главе Eni грозит 8 лет тюрьмы из-за обвинений в коррупции в Нигерии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Итальянские прокуроры просят назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы для главного исполнительного директора итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, обвиняемого в коррупции в связи со сделкой в Нигерии, сообщает Financial Times.

Помимо этого, они просят назначить обвиняемым по делу, включая Eni и Royal Dutch Shell, штраф в $1,1 млрд.

В 2011 году нефтяные компании заплатили за нефтяной блок OPL 245 $1,3 млрд, которые, по данным обвинения, напрямую получили нигерийские чиновники, включая бывшего министра нефти страны Дэна Этете, компания Malabu Oil & Gas и посредники.

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Дескальци в период заключения сделки в 2011 году руководил подразделением разведки Eni.

Прокуратура также запросила 10 лет тюрьмы для Этете, восемь лет - для предшественника Дескальци Паоло Скарони, и 88 месяцев тюрьмы - для бывшего главы разведки и добычи Shell Малкольма Бриндеда. Все обвиняемые не признают вину.

В Shell заявили, что не видят "основания для признания вины Shell или кого-либо из ее бывших сотрудников в Милане". В Eni назвали обвинения "полностью безосновательными". Компании должны выступить в свою защиту в сентябре.

В 1998 году Этете передал блок OPL 245 в глубоководной части гвинейского залива компании Malabu Oil & Gas, пакетом акций которой он владел. Shell также претендовала на его освоение. Сделка, заключенная в 2011 году, должна была положить конец спорам вокруг права на разработку блока, однако привела к антикоррупционному делу в Италии и расследованиям в США, Великобритании и Нидерландах.

Eni Клаудио Дескальци Нигерия

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