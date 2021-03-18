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Суд в Италии оправдал Shell и Eni по делу о коррупции в Нигерии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Суд в Италии снял с нефтяных компаний Royal Dutch Shell и Eni SpA, а также главного исполнительного директора последней обвинения в коррупции в связи с правами на бурение в Нигерии, положив конец трехлетнему судебному разбирательству.

Shell, Eni и ряд сотрудников компаний, включая нынешнего главного исполнительного директора Eni Клаудио Дескальци оказались фигурантами дела о выплате $1,3 млрд за права на бурение в Нигерии. По словам прокуроров, основная часть этих денег была потрачена на дачу взяток. Eni и Shell совместно приобрели права на разработку нефтяного блока OPL 245 в 2011 году.

Дескальци в период заключения сделки в 2011 году руководил подразделением разведки Eni.

Суд вынес решение в период усиления внимания властей стран к вопросу дачи взяток за рубежом. Американские и европейские власти принимают все больше законов, направленных на борьбу с коррупцией в мире, пишет газета The Wall Street Journal.

Eni в прошлом году согласилась выплатить $24,5 млн для урегулирования предполагаемых нарушений американского закона о противодействии коррупции за рубежом в связи с контрактами, которые компания получила совместно с одной из государственных нефтекомпаний Алжира. Eni не признала и не отрицала вину в рамках дела.

Разбирательство в Италии касалось платежа, который Eni и Shell внесли на счет нигерийского правительственного банка в Лондоне. Согласно судебным документам, денежные средства позднее оказались в распоряжении нигерийской компании-пустышки, принадлежавшей бывшему министру нефти страны, который позднее был обвинен в отмывании денег во Франции.

Eni, Shell и их менеджеры утверждают, что не знали о том, что деньги выплачивались в виде взяток.

Суд в Италии также оправдал всех других фигурантов дела, включая предшественника Дескальци Паоло Скарони, бывшего главу Eni по разведке Роберто Касула и бывшего главу разведки и добычи Shell Малкольма Бриндеда.

Eni и Shell приветствовали решение суда.

Котировки акций Eni в ходе торгов в Милане в четверг дорожают на 1,3%, бумаги Shell на торгах в Лондоне дешевеют на 0,1%.

Royal Dutch Shell Eni Нигерия Италия

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