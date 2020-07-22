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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Контактная группа по Украине согласовала дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе, они вступят в силу с понедельника, сообщил журналистам полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

"После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля", - сказал Грызлов.

В российской делегации приветствуют это решение. "В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения", - подчеркнул он.

Ранее в среду в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что на переговорах по Донбассу в Минском формате стороны договорились о новых мерах контроля перемирия.

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.

Из-за пандемии коронавируса переговоры по Донбассу в Минском формате проходят в режиме видеоконференции.

В свою очередь представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник сообщил "Интерфаксу", что дополнительные меры контроля за перемирием включают в себя публикацию приказов сторон о прекращении огня, а также санкции, предпринимаемые в отношении нарушителей перемирия.

Он также отметил, что согласованные участниками Минских переговоров допмеры содержат в себе запрет на наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность, использование летательных аппаратов, запрет на применение огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелой артиллерии и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры.

"Предусматриваются также меры дисциплинарного воздействия на нарушителей приказа", - добавил представитель ЛНР.

Борис Грызлов Украина Донбасс ДНР ЛНР Минские соглашения

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