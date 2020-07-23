В ОБСЕ раскрыли детали договоренностей о полном прекращении огня в Донбассе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау приветствовала достигнутую 22 июля договоренность в рамках ТКГ о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня в Донбассе.

Как говорится в заявлении Грау, опубликованном в четверг утром, цель этих мер - "обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия". Эти меры, по ее словам, предусматривают издание и введение в действие с 00:00 по киевскому времени (совпадает с московским) 27 июля руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований ДНР/ЛНР и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня.

Так, эти меры предусматривают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование сторонами конфликта любых видов летательных аппаратов; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который сообщает об этом всем участников группы; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе.

Также предусмотрено, что ответный огонь в случае наступления допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ДНР/ЛНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ.

Вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными. "Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий", - поясняется в заявлении Грау.

Также руководство ВСУ и вооруженных формирований ДНР/ЛНР должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам.

Согласно заявлению Грау, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ будет содействовать и оказывать поддержку сторонам конфликта в выполнении данных мер, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата Миссии.

"Я надеюсь, что подтвержденные меры принесут долгожданную тишину в зону конфликта и больше спокойствия гражданскому населению", - отметила спецпредставитель ОБСЕ.

О том, что контактная группа по Украине согласовала дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе, сообщил журналистам накануне, 22 июля, полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов. По его словам, эти меры вступят в силу с понедельника, 27 июля.