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Лукашенко потребовал выдворять из страны иностранные СМИ за "призыв на майданы"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг потребовал выдворять из страны представителей иностранных СМИ, которые "зовут на майданы".

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"Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? "Би-би-си", "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - возмутился Лукашенко на совещании, его слова приводит госагентство "БелТА".

Глава государства обратил внимание на необходимость "принимать в подобных случаях соответствующие меры, несмотря на предвыборный период". "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - потребовал он.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа.

Белоруссия Александр Лукашенко

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