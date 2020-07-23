Лукашенко потребовал выдворять из страны иностранные СМИ за "призыв на майданы"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг потребовал выдворять из страны представителей иностранных СМИ, которые "зовут на майданы".

"Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? "Би-би-си", "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - возмутился Лукашенко на совещании, его слова приводит госагентство "БелТА".

Глава государства обратил внимание на необходимость "принимать в подобных случаях соответствующие меры, несмотря на предвыборный период". "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - потребовал он.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа.