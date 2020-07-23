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Захвативший заложника в Полтаве выбежал из машины и скрылся в лесу

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, захвативший в четверг в украинской Полтаве заложника, потребовавший автомобиль и уехавший на нем из города, посреди дороги вышел из машины и скрылся в лесу, сообщили "Интерфаксу" в Нацполиции Украины.

Там отметили, что заложник уже освобожден и не пострадал. Спецоперация по задержанию вооруженного преступника продолжается.

В департаменте угрозыска Нацполиции отмечали, что в четверг утром у здания административного суда во время задержания угонщик достал гранату и пригрозил взорвать ее. Изначально он взял в заложники сотрудника уголовного розыска, но после переговоров обменял его на начальника УГРО в Полтавской области Виталия Шияна и вместе с ним уехал на машине, которую предоставили по его требованию.

Пресс-служба Нацполиции по Полтавской области сообщала, что захватчик заложника - неоднократно судимый местный житель, который требует не привлекать его к уголовной ответственности. Раньше он имел проблемы с законом из-за имущественных преступлений и хранения наркотиков. По информации местных СМИ, злоумышленника зовут Роман Скрипник.

Украина Полтава

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