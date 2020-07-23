В Полтаве мужчина с гранатой захватил в заложники начальника угрозыска

Фото: Полиция Полтавской области

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Полтаве проводится спецоперация по задержанию угонщика, который захватил заложника и угрожает полицейским гранатой, сообщает областной отдел коммуникации полиции.

Злоумышленник уже отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Полтавской области, потребовал машину и поехал на ней в сторону выезда из города.

В департаменте угрозыска Нацполиции сообщили, что в четверг утром на ул. Остапа Вишни у здания административного суда во время задержания угонщик достал гранату РГД-5 и пригрозил взорвать ее. Ситуация осложнялась тем, что он захватил в заложники сотрудника уголовного розыска.

Там отметили, что после переговоров он обменял удерживаемого полицейского на начальника УГРО ГУНП в Полтавской области Виталия Шияна и вместе с ним пытается уехать из города на машине, которую ему предоставили в соответствии с его требованиями.

В настоящее время спецоперация продолжается.